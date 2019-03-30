Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто достигли предварительной договоренности по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией развивается на высоком уровне в различных сферах, передает Day.Az.

Во время встречи также было сказано, что реализуемый Азербайджаном проект "Южный газовый коридор" имеет особое значение. Поступление с помощью данного проекта, соединяющего два континента, добываемого в Каспийском бассейне природного газа в газовую сеть Европы создаст возможность для его транспортировки во многие страны, в том числе, и в Венгрию.

На встрече венгерская сторона выразила заинтересованность в получении азербайджанского газа посредством этого коридора.