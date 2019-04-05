Улучшение позиций Азербайджана в мировых рейтингах свидетельствует о том, что предпринимаемые в этом направлении шаги являются результативными.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

Замминистра подчеркнул, что создание портала и платформы говорят о поддержке и внимании, которое оказывает предпринимателям Президент Ильхам Алиев.

"Это также свидетельствует о том, что меры, реализуемые в этой сфере, дают плоды. С каждым годом, работы в этом направлении будут расширяться и усиливаться", - сказал Сафаров.

Он отметил, что обеспечение устойчивого развития экономики, конкурентоспособной экономики, усиление экспортного потенциала, обеспечение занятости, развитие предпринимательства являются основой политики государства.

"Улучшение позиций страны в мировых рейтингах свидетельствует о том, шаги, предпринимаемые в этом направление - плодотворны", - сказал замминистра.

Сафаров далее отметил важность государственных закупок, добавив, что это влияет на развитие экономического потенциала страны, социальных сфер и так далее. Он, также напомнил, что в марте был создан электронный портал по государственным закупкам.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие, посвященное презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

На мероприятии принимают участие главный консультант Службы помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Вюсал Шихалиев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра налогов Илькин Велиев, заместитель министра энергетики Самир Велиев и другие высокопоставленные лица.

Участники мероприятия обсудят экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.