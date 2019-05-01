В Азербайджане удельный вес малого и среднего бизнеса в занятости в прошлом году составил 76 процентов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на презентации в Баку, посвященной Домам МСБ.

Замминистра отметил, что в течение последних лет в стране ведутся комплексные работы для развития МСБ. В частности, приостановлены проверки субъектов предпринимательства, упрощен процесс получения лицензий.

"По сегодняшний день предпринимателям было выдано более 7400 лицензий. Процесс выдачи лицензий электронизирован и до сегодняшнего дня в электронном виде были выданы около 940 лицензий", - сказал замминистра.

По словам Сафарова, размер пошлин для получения лицензий в Баку был снижен вдвое, в районах - в четыре раза.

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