Самир Мамедов, доктор философских наук по геологии и минералогии, назначен заместителем директора по инфраструктуре ООО "Парк высоких технологий" Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, по решению президиума НАНА были внесены частичные изменения в структуры подведомственных институтов - архитектуры и искусства и языкознания им. Насими.

На заседании президиума было принято решение о проведении научной сессии о жизни и творчестве академика, вице-президента НАНА Исы Габиббейли, по случаю 70-летия, и о подаче ходатайства в государственные органы о его награждении.

Также было решено организовать научную сессию о жизни и творчестве академика Низами Джафарова, в связи с 60-летием и члена-корреспондента НАНА Али Нуриева, по случаю 80-летнего юбилея, наградить его почетной грамотой НАНА и составить библиографический указатель его работ.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!