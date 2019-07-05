За пять месяцев 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг 1,1 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров во время проходящего в Баку азербайджано-китайского бизнес-форума.

Замминистра отметил, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года данный показатель увеличился на 2,6 процента.

"В минувшем году объем товарооборота между нашими странами составил 1,3 миллиарда долларов. При этом инвестиции Азербайджана в экономику Китая достигли 1,7 миллиарда долларов, а инвестиции Китая в экономику Азербайджана составили 800 миллионов долларов", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что в настоящее время в Азербайджане работают 119 компаний с китайским капиталом.

По словам Сафарова двустороннее сотрудничество между нашими странами имеет хорошую перспективу, особенно это очевидно в сфере торговли, инвестиций, транспорта и туризма.

"Между Баку и Пекином сложились тесные партнерские связи, при этом Азербайджан является основным стратегическим партнером Китая в регионе Южного Кавказа", - сказал Ниязи Сафаров.

Отметим, что на форуме принимают участие свыше 10 китайских компаний.

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