На территории республики продолжается уборка зерновых.

В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, передает Day.Az.

По оперативной информации на шестое июля, в целом, зерно убрано на площади 871 488 гектара, на 330 288 гектарах - ячмень, и на 541 200 гектарах - пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2 768 652 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

Так, из засеянных ячменем 16 036 гектаров на территории Агсуинского района уже убрано 15 830 гектаров площади, а из засеянных пшеницей 20 039 гектаров убрано 17 840 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 31 центнер с гектара, а по пшенице 32,6 центнера с гектара.

В Шекинском районе из засеянных ячменем 21 626,3 гектара уже убрано 21 580гектаров, а из засеянных пшеницей 45 962 гектара убрано 38930 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 34,3 и 33,7 центнера с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах.

Район Пшеница Ячмень Засеяно, га Убрано, га Урожайность Засеяно, га Убрано, га Урожайность Абшерон 307 220 19,0 761 730 12,5 Агдам 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5 Агдаш 4273 4262 25,1 11630 11630 24,1 Агджабеди 22503 22503 37,1 6672 6672 32,7 Агсу 20039 17840 32,6 16036 15830 31,0 Балакен 1215 1209 28,0 458 458 28,7 Бейлаган 11148 10666 35,2 1765 1765 29,2 Барда 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9 Билясувар 13713 13557 32,0 16456 16456 30,5 Джабраил 2430 2430 35,0 550 550 30,5 Джалилабад 54907,5 48522 37,2 4509,1 4485 35,0 Физули 28621 27859 31,6 8505 8505 29,0 Геранбой 8235 8210 31,0 13750 13750 29,0 Гёкчай 8740 8740 30,0 6851 6851 30,5 Гаджигабул 25925 20676 19,0 11008 9967 30,9 Имишли 12715,5 12716 38,7 6322 6322 34,2 Исмайыллы 23200 17503 37,6 6173 6027 31,7 Кюрдамир 18120 18073 34,5 29926 29926 33,3 Гах 10934 10579 30,2 2881 2881 26,2 Газах 8305 7747 37,2 4250 4228 24,9 Габала 15790 14100 33,0 4400 4200 32,0 Масаллы 7496 7496 23,1 2786 2786 21,4 Нефтчала 7792,2 7792 33,2 31404 31404 26,8 Огуз 11969 11250 31,0 4118 4100 30,8 Саатлы 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2 Сабирабад 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7 Сальян 6817 6817 41,8 9917 9917 36,2 Самух 5941 5941 32,6 3681,5 3676 35,3 Сиязань 3788 2655 31,1 2516 2494 27,5 Шемаха 29630 21821 20,0 12195 10527 17,0 Шеки 45961,8 38930 33,7 21626,3 21580 34,3 Тертер 7087,9 7041 41,6 3815 3815 33,7 Товуз 13740 12840 33,3 1724 1724 26,4 Уджар 7390 7378 29,6 7716 7716 26,7 Евлах 6631 6631 34,6 5083 5083 28,5 Зардаб 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6

Уборка зерновых в других районах также идет по графику.

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