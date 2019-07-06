На территории республики продолжается уборка зерновых.

В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, передает Day.Az.

По оперативной информации на шестое июля, в целом, зерно убрано на площади 871 488 гектара, на 330 288 гектарах - ячмень, и на 541 200 гектарах - пшеницы. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2 768 652 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

Так, из засеянных ячменем 16 036 гектаров на территории Агсуинского района уже убрано 15 830 гектаров площади, а из засеянных пшеницей 20 039 гектаров убрано 17 840 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 31 центнер с гектара, а по пшенице 32,6 центнера с гектара.

В Шекинском районе из засеянных ячменем 21 626,3 гектара уже убрано 21 580гектаров, а из засеянных пшеницей 45 962 гектара убрано 38930 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 34,3 и 33,7 центнера с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах.

Район

Пшеница

Ячмень

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Засеяно, га

Убрано, га

Урожайность

Абшерон

307

220

19,0

761

730

12,5

Агдам

12228

12228

39,0

2215

2215

35,5

Агдаш

4273

4262

25,1

11630

11630

24,1

Агджабеди

22503

22503

37,1

6672

6672

32,7

Агсу

20039

17840

32,6

16036

15830

31,0

Балакен

1215

1209

28,0

458

458

28,7

Бейлаган

11148

10666

35,2

1765

1765

29,2

Барда

9041

9041

44,3

2601

2601

38,9

Билясувар

13713

13557

32,0

16456

16456

30,5

Джабраил

2430

2430

35,0

550

550

30,5

Джалилабад

54907,5

48522

37,2

4509,1

4485

35,0

Физули

28621

27859

31,6

8505

8505

29,0

Геранбой

8235

8210

31,0

13750

13750

29,0

Гёкчай

8740

8740

30,0

6851

6851

30,5

Гаджигабул

25925

20676

19,0

11008

9967

30,9

Имишли

12715,5

12716

38,7

6322

6322

34,2

Исмайыллы

23200

17503

37,6

6173

6027

31,7

Кюрдамир

18120

18073

34,5

29926

29926

33,3

Гах

10934

10579

30,2

2881

2881

26,2

Газах

8305

7747

37,2

4250

4228

24,9

Габала

15790

14100

33,0

4400

4200

32,0

Масаллы

7496

7496

23,1

2786

2786

21,4

Нефтчала

7792,2

7792

33,2

31404

31404

26,8

Огуз

11969

11250

31,0

4118

4100

30,8

Саатлы

19044

19044

42,9

5822

5822

36,2

Сабирабад

15536

15536

41,1

9600

9600

37,7

Сальян

6817

6817

41,8

9917

9917

36,2

Самух

5941

5941

32,6

3681,5

3676

35,3

Сиязань

3788

2655

31,1

2516

2494

27,5

Шемаха

29630

21821

20,0

12195

10527

17,0

Шеки

45961,8

38930

33,7

21626,3

21580

34,3

Тертер

7087,9

7041

41,6

3815

3815

33,7

Товуз

13740

12840

33,3

1724

1724

26,4

Уджар

7390

7378

29,6

7716

7716

26,7

Евлах

6631

6631

34,6

5083

5083

28,5

Зардаб

12986

12986

34,3

5730

5730

30,6

Уборка зерновых в других районах также идет по графику.

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