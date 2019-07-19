В Азербайджане запущен новый высокотехнологичный завод
В Хачмазе Государственным зерновым фондом был запущен новый завод по обработке зерна. Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, предприятие по переработке семян способно обрабатывать до пяти тонн зерна в час, передает Day.Az.
Территория завода общей площадью в 1,1 гектара состоит из офисного здания, центра очистки зерна и складского помещения.
На заводе имеется современная лаборатория для экспертизы качества и урожайности зерна и 60-тонные весы для определения веса, поступающего на переработку или хранение зерна. Для того, чтобы фермеры могли наблюдать за процессом в режиме онлайн, в отделах обработки, упаковки и лаборатории завода были установлены камеры высокого разрешения.
Основным преимуществом завода, по заявлению минсельхоза, является низкая стоимость обработки зерна.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре