В Хачмазе Государственным зерновым фондом был запущен новый завод по обработке зерна. Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, предприятие по переработке семян способно обрабатывать до пяти тонн зерна в час, передает Day.Az.

Территория завода общей площадью в 1,1 гектара состоит из офисного здания, центра очистки зерна и складского помещения.

На заводе имеется современная лаборатория для экспертизы качества и урожайности зерна и 60-тонные весы для определения веса, поступающего на переработку или хранение зерна. Для того, чтобы фермеры могли наблюдать за процессом в режиме онлайн, в отделах обработки, упаковки и лаборатории завода были установлены камеры высокого разрешения.

Основным преимуществом завода, по заявлению минсельхоза, является низкая стоимость обработки зерна.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!