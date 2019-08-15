ОАО "Агролизинг" осуществляет льготную продажу аммофоса на всех складах региональных представительств и районных отделений в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве сельского хозяйства, рыночная цена тонны аммофоса составляет 1000 манатов, а цена с установленной государством скидкой 70% - 300 манатов и, соответственно, 50-килограммовый мешок достанется фермерам за 15 манатов. Производители сельхозпродукции могут купить удобрения со скидкой, представив документы на землю, которая находится в их собственности, пользовании или аренде, форму заявления, выданную соответствующими сельскими структурами, а также копию удостоверения личности.

С сентября, наряду с районными отделениями ОАО, также и в отдаленных селах будет организована мобильная продажа минеральных удобрений, в частности, востребованного в сезон аммофоса. Фермеры смогут на льготных условиях купить минеральные удобрения непосредственно у себя в селах, предъявив соответствующие документы.

Отметим, что аммофос является комплексным удобрением, в составе которого содержится 12 процентов азота и 52 процента фосфора. Оно применяется для удобрения большинства растений до и во время пахоты, а также в случае недостатка в земле фосфора. По причине того, что аммофос является концентрированным фосфорным комплексным удобрением, в нашей стране он обычно применяется осенью в период сева зерновых. Этот вид удобрения способствует увеличению плодородности почвы, и, за счет этого, повышению качества продукции и урожайности, помогает росту и развитию растений.

Компания, с учетом прошлогодней практики, и в этом году готова к продаже аммофоса еще до начала сезона.

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