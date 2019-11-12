В Баку завершил свою работу VI Международный Конгресс СПА и Веллнесс - SWIC.

Данный конгресс ежегодно проводится в различных странах, и в этом году он впервые проводился в Азербайджане. В конгрессе приняли участие специалисты из таких стран, как США, Германия, Испания, Италия, Азербайджан, Россия, Латвия, Литва, Беларусь и другие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках конгресса состоялись практические конференции на различные темы, а также выступления и доклады руководителей СПА-центров, деятелей из мира красоты и здоровья, а также врачей с мировым именем.

На четвертый и последний день конгресса были проведены презентации и конкурс финалистов в номинациях Perfect Spa 2019, категорий: Day SPA, Hotel/Resort SPA и Medical SPA.

Дом красоты, здоровья и активного долголетия Gazelli House стал победителем в категории Medical SPA, вырвавшись вперед со значительным отрывом от других участников конкурса.

Став победителем конкурса Gazelli House оправдала высказывание президента Международного совета Спа и Веллнесс Елены Богачевой о том, что рынок оздоровительных услуг Азербайджана очень интенсивно развивается.

И теперь об услугах Gazelli House, излюбленном месте лечебно-оздоровительного отдыха бакинцев и гостей столицы, будут знать, как минимум в 14 странах. Именно такое количество стран на Конгрессе СПА и Веллнесс представляли свыше 200 человек - участников рынка оздоровительных услуг.

Следует отметить, что Gazelli House - это совершенно новый формат Wellness центра, который за 18 лет своего существования благодаря научным открытиям и собственным разработкам представляет сегодня комфортное и уютное пространство в 5000 квадратных метрах, где можно продлить молодость, повысить свой жизненный тонус и тем самым отсрочить приход старости.

На сегодняшний день Wellness Club и лаборатория LabExpress в составе Gazelli House - единственный в Азербайджане лечебно-оздоровительный центр, нового формата, имеющий медицинскую лицензию.

В составе центра - лаборатория ранней диагностики LabExpress, Wellness club где медицина интегрирована в СПА, а также библиотека, художественная галерея, мужской и женский салоны красоты, арт классы, фитнесс клуб, классы танцев, йоги, пилатеса, кафе, магазин косметики и сувениров и даже детская комната.

Сегодня у жителей и гостей города есть отличная возможность стать посетителем центра Gazelli House, расположенного в самом сердце Баку, на театральной площади, чтобы заранее позаботиться о своем здоровье.

Время, проведенное в Gazelli House - это время для себя!

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