По состоянию на 21 ноября 2019 года в пункты приемы хлопка по всей стране поступило свыше 281,7 тысячи тонн продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Азербайджана, это выше аналогичного показателя прошлого года на 36,2 процента. В прошлом году за этот период было собрано около 211,2 тонны хлопка.

По охвату посевов лидируют Саатлинский (13 тысяч гектаров), Агджабединский (10,5 тысячи гектаров), Билясуварский (10,3 тысячи гектаров) Бардинский (10,1 тысячи гектаров) и Бейлаганский (9,7 тысячи гектара) районы.

Основной причиной увеличения производительности, как отметили в министерстве, является правильное соблюдение правил агротехнического обслуживания, высокий уровень обеспечения удобрениями и уборка продуктов с полей без каких-либо технических потерь.

Хлопок является одним из наиболее активно развивающихся секторов сельского хозяйства. По сравнению с прошлым годом, в 2019 году количество фермеров, выращивающих хлопок в 20 районах увеличилось на 2 373 фермера и достигло 18 тысяч человек. Развитие хлопка не только способствует развитию легкой промышленности, но также играет положительную роль в увеличении занятости. В настоящее время в стране действуют 23 хлопковых завода, семь фабрик по производству пряжи и три фабрики по производству хлопкового масла. В целом, развитие производства хлопка является основным источником дохода более чем для 200 тысяч человек.

Отметим, что новый этап развития хлопководства в Азербайджане стартовал в 2016 году, когда были предприняты решительные шаги в этом направлении, принята Государственная программа, предусматривающая развитие отрасли. В 2015 году площадь полей, засеянных хлопком, была равна 18,7 тысячи гектаров, а произведенная продукция - 35,2 тысячи тонн. В 2016 году посевные площади расширились в 2,7 раз, составив 51,4 тысячи гектара, а полученная продукция, увеличившись на 2,5 раза, составила 89,4 тысячи тонн.

В период независимости рекордный урожай хлопка в Азербайджане зарегистрирован в 2018 году. В прошлом году в стране собрано 230,4 тысячи тонн хлопка-сырца. Это выше показателя 2015 года в 6,54 раза.

В 2018 году в Азербайджане хлопком была засеяна территория площадью 132,5 тысячи гектаров. В 2019 году площадь посева была уменьшена на 100,1 тысячи гектаров, ввиду вывода из оборота земель с низкой плодородностью. Этот шаг послужил росту средней урожайности, а также более эффективному использованию земельных участков, выведенных из посевного оборота.