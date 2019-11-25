Кто поверит, что сегодняшний Сумгайыт еще в начале 1990-х входил в списки самых загрызенных и опасных для жизни городов мира? Что при подъезде к городу начинал одолевать запах хлора и прочей химии, что в домах было окон не открыть из-за выбросов химических заводов? Что в советские времена здесь существовало детское кладбище, а многие дети из-за плохой экологии рождались с физическими отклонениями?...

Во все это сегодня трудно поверить, гуляя по улицам этого молодого, всего лишь 70-летнего современного, ухоженного, зеленого города, остающегося крупным промышленным центром, но при этом рассчитанного на человека.

После того, как в середине 1990-х были остановлены большинство предприятий, выбросы в атмосферу значительно снизились. Но полное сворачивание производства ради спасения экологии не рассматривалось как выход из ситуации. Выход был найден в модернизации и техническом переоснащении местных производств, создании современных предприятий, основанных на инновационных технологиях.

Для улучшения экологии были приняты необходимые меры, ликвидированы "химические" болота, оздоровлен сам производственный процесс, состояние окружающей среды находится под постоянным мониторингом.

Ныне Сумгайыт - все тот же индустриальный гигант. Сегодня здесь действуют два крупных промышленных парка, в которых сконцентрированы предприятия и цеха десятков компаний.

Сумгайытский технологический парк был введен в эксплуатацию 22 декабря 2009 года на территории поселка Гаджи Зейналабдин под Сумгайытом и стал первым технопарком на Южном Кавказе. После открытия СТП здесь сдано в эксплуатацию 17 заводов, и на данный момент в пределах парка функционирует свыше 25 производственных площадок. В СТП впервые в Азербайджане было организовано производство кабелей высокого напряжения (500 кВ). В октябре прошлого года СТП впервые начал экспорт электрокабеля под брендом "Made in Azerbaijan".

Производственные мощности СТП способны полностью покрывать потребности как внутреннего, так и внешних рынков. Производимая продукция соответствует как местным стандартам AZS ISO/IEC 17025-2009, в том числе и международным стандартам ISO 9001 и OHSAS 18001. В целом продукция СТП включает электрооборудование, кабели, станки, полимерные изделия, производство стали, сэндвич-панели, системы вентиляции, окна ПВХ, технические сейфы, солнечные панели, горячее цинкование, POS-терминалы и порошковые покрытия. Здесь действуют такие предприятия, как Кабельный завод, Завод полимерных изделий, Завод электрооборудования, Металлообрабатывающий завод, Завод алюминиевых и медных профилей, Трансформаторный завод и так далее.

С терминалами сумгайытского производства знаком каждый. Это платежные и билетные терминалы, а также дежурные и информационные киоски, выпускающиеся под торговой маркой STP Terminal. Терминалы СТП намного дешевле зарубежных аналогов, а также имеют ряд других преимуществ.

Сумгайытский химический промышленный парк вдвое больше по площади, чем СТП и занимает площадь более 500 га.

Открытие его состоялось с участием главы государства 25 октября 2015 года. В том же году открылся завод технического оборудования ООО "Azertexnolayn" и еще 4 предприятия. С прошлого года в СХПП действует завод по производству полипропилена ООО "SOCAR Polymer", завод по производству ферросилиция и ферросиликомарганца ООО "Baku Non Ferrous and Foundry Company", завод по производству табачных изделий (сигарет) ЗАО "Tabaterra", а также завод по производству строительных химикатов ООО "SIKA". В 2019 году начал производство Карбамидный завод и завод по производству полиэтилена высокой плотности (HDPE) ООО "SOCAR Polymer".

В июле текущего года в СХПП был зарегистрирован новый резидент - ООО "Galenka Azərbaycan". В результате число резидентов промышленного парка достигло 19-ти. "Galenka Azərbaycan" построит завод по производству ветеринарных препаратов, кормовых добавок, витаминов, дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств, используемых в животноводстве и птицеводстве с применением передовых технологий США, Индии, Китая, Германии и Турции. Наряду с удовлетворением спроса на внутренний рынок, продукция будет экспортироваться под брендом "Made in Azerbaijan" в ряд зарубежных стран.

В настоящее время в Сумгайытском химико-промышленном парке продолжается строительство предприятия, очень важного с точки зрения развития ковроткачества - Шерстопрядильно-красильной фабрики. Фабрика будет обеспечена оборудованием производства Турции, Франции и Италии. Здесь будет производиться чистая шерсть, шерстяная пряжа, природные и химические красители. Продукция предприятия будет обеспечивать потребности ковроткаческой отрасли в шерстяной пряже и красителях местного производства.

Таким образом, можно констатировать, что сегодня Сумгайыт вернул себе статус промышленного центра Азербайджана, одновременно повысив свои позиции и в регионе в целом. Между тем, таких радикальных проблем с экологией, какие наблюдались в прежние времена, сегодня не отмечается, о чем свидетельствуют и сами сумгайытцы. Часто в ходе обсуждений темы Сумгайыта в соцсетях, многие тамошние жители даже удивляются застрявшему с советских времен негативному имиджу своего города.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов:

"Сумгайыт - очень важный для Азербайджана город с точки зрения экономики. В последние годы наблюдается усиление роли Сумгайыта в индустриализации страны. Создание Сумгайытского технологического парка и Сумгайытского химико-промышленного парка, формирование еще более инновативных отраслей способствуют росту доли Сумгайыта в азербайджанской промышленности. А это означает и рост экспортных возможностей.

Значительная часть продукции, производимой предприятиями, в частности СТП, относится к ненефтяному сектору и идет на экспорт. Сумгайыту принадлежит особая доля в ненефтяном секторе, его промышленные парки оказывают положительное влияние на рост ненефтяного экспорта страны в целом. Кроме того, успехи сумгайытских парков это, в том числе, новые рабочие места и диверсификация экономики.

Сумгайыт долгое время, особенно в советский период, считался неблагополучным с точки зрения экологии местом, но в последние годы, и особенно в СТП, промышленные предприятия не создают экологических проблем. Это связано с тем, что на предприятиях задействованы современные, здоровые с точки зрения воздействия на экологию технологии.

Использование на сумгайытских предприятиях современного оборудования и технологий способствует тому, что даже в условиях расширения производства не возникает никаких угроз окружающей среде. То есть Сумгайыт сегодня имеет возможности производить инновативную продукцию без загрязнения экологии".

Лейла Таривердиева