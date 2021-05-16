Полеты в Баку возобновляются еще из четырех городов России

Российская авиакомпания Nordwind намерена возобновить полеты из четырех городов в Баку до конца мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный рейс авиакомпании, рейс Санкт-Петербург-Баку откроется 18 мая (вторник). В дальнейшем рейсы по этому маршруту будут выполняться по пятницам.

С 19 мая Nordwind открывает прямые рейсы по маршруту Нижний Новгород-Баку (среда, затем четверг) и Казань-Баку (среда, затем понедельник), а с 20 мая - Ростов-Баку.

"В связи с изменением эпидемиологической ситуации и восстановлением международного авиасообщения, частота полетов в столицу Азербайджана может быть увеличена", - отметили в авиакомпании.