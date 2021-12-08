Сахиль Бабаев о трудностях на рынке труда

"Ежегодное участие на рынке труда в стране более 100 тысяч молодых людей ставит перед нами такую важную задачу, как обеспечение достойной занятости трудоспособного населения, в том числе молодежи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на азербайджанском Форуме развития карьеры.

По его словам, люди, впервые ступившие на рынок труда, сталкиваются с трудностями с поиском работы, соответствующей их профессии и специальности.

"Удельный вес квалифицированной рабочей силы в экономически активном населении не превышает 35%", - отметил министр.