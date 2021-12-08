В Азербайджане можно будет осуществлять платежи без наличия карты

Процессинговый центр Azericard планирует расширить инновационные инструменты для проведения платежей в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду генеральный директор Azericard Фарид Гулиев на V Международном банковском форуме в Баку.

"Сеть Azericard на сегодня состоит из более 30 тысяч POS-терминалов и 1,6 тысячи банкоматов. Платежи посредством карт MasterCard выросли за период с начала пандемии на 40 процентов и ускорили процесс цифровизации на семь лет вперед. Также мы обеспечиваем безопасность банков - партнеров при проведении платежей", - сказал Гулиев.

По его словам, были незамедлительно цифровизированы те сферы, в которых до пандемии коронавируса безналичные платежи не осуществлялись.

"Наш процессинговый центр в партнерстве с банками Азербайджана предоставляет им все необходимые инструменты для расширения безналичных платежей и цифровизации продуктов. В последующий период мы планируем расширить инновационные инструменты для проведения платежей. Так, мы нацелены на реализацию проекта, в рамках которого гражданин сможет осуществлять платежи без использования физической карты. На нашей платформе сегодня зарегистрировано 3,7 миллиона бесконтактных карт. Наша деятельность полностью обеспечивает банки страны необходимыми им решениями - как в области финансовых технологий, так и в обеспечении безопасности. Сегодня мы предоставляем услуги 16 банкам страны и намерены расширить этот показатель в будущем", - добавил Гулиев.