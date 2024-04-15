Азербайджан ведет работу по созданию водородной стратегии

Азербайджан осуществляет предварительные шаги по созданию водородной стратегии, сказал журналистам в понедельник заместитель министра энергетики страны Эльнур Солтанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил первичное исследование, которое показало, что "зеленый" водород из Азербайджана будет конкурентоспособен в Европе. Первоначальные работы показывают, что у Азербайджана есть серьезные возможности в этой области", - сказал Солтанов.

По его словам, производство водорода во всем мире находится на ранней стадии, и уточняются нюансы спроса на "зеленый" водород.

"Дополнительно мы начнем работу с консалтинговыми компаниями на основе первичного отчета ЕБРР в этом направлении. Будет подготавливаться стратегия по водороду", - сказал замминистра.

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