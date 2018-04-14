Азербайджанский специалист назначена на должность в лондонском офисе BP
14 апреля 2018 12:42 377
Лейла Новрузова назначена директором по человеческим ресурсам Службы глобального бизнеса в лондонском офисе компании BP. Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ранее Новрузова занимала должность вице-президента по человеческим ресурсам в BP-Azerbaijan.
Напомним, что ранее руководитель отдела по планированию и коммерческим операциям BP в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока Эмиль Исмайлов был назначен вице-президентом ВР в Австралии.
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