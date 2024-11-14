Названы повышающие холестерин продукты

Распространенное мнение о том, что повышенный холестерин - это только вопрос возраста или генетики, неверно, важную роль играет и то, что ест человек, рассказала эксперт в области здорового питания, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Арина Мамина. В беседе с "Лентой.ру" она назвала продукты, которые оказывают влияние на его уровень в крови, передает Day.Az.

В первую очередь, повышению уровня холестерина могут способствовать ультрапереработанные продукты, сообщила врач. Она уточнила, что это те продукты, которые изготавливаются на фабриках с добавлением различных химических веществ, таких как эмульгаторы и ароматизаторы, чтобы удешевить производственный процесс. "К ним относятся фастфуд, сладкие завтраки, чипсы и кондитерские изделия", - привела примеры специалист.

Увеличивать уровень холестерина в крови могут и продукты животного происхождения, так как они содержат насыщенные жиры, предупредила Мамина. Речь идет о мясе, молочных продуктах, сливочном масле, сырах и жирных морепродуктах.

Трансжиры - особенно вредные вещества, которые значительно повышают уровень "плохого" холестерина в крови и могут привести к серьезным заболеваниям, таким как атеросклероз и сердечно-сосудистые болезни, предостерегла диетолог. Она призвала полностью исключить их из своего рациона. "К трансжирам относятся фастфуд, маргарин и кондитерские изделия, приготовленные на его основе", - пояснила эксперт.

Негативные последствия для уровня холестерина, по ее словам, также несет употребление добавленного сахара. Он может способствовать ожирению, сахарному диабету и воспалениям в организме. "Добавленный сахар можно найти не только в сладостях, но и в соусах, колбасах, даже в консервированных овощах", - отметила собеседница "Ленты.ру".

Переизбыток соли тоже может сказаться на уровне холестерина, обратила внимание нутрициолог. Она посоветовала прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, согласно которым потребление добавленного сахара не должно превышать 5-10 процентов от общего количества углеводов в рационе, а потребление соли рекомендуется ограничить до 3-5 граммов в сутки.