Назван самый опасный кофе для сердца

Опасность кофе для сердца напрямую зависит от содержания в нем кофеина, а также объема порции и частоты употребления. Кофеин - это природный стимулятор центральной нервной системы, он блокирует рецепторы аденозина, вызывающего сонливость, что приводит к временной бодрости, повышенной концентрации внимания и улучшению настроения. Вместе с тем кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и может вызвать временное повышение артериального давления. У чувствительных людей или при высоком потреблении это может привести к тахикардии или аритмии, рассказала "Газете.Ru" и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, передает Day.Az.

"Содержание кофеина зависит и от сорта кофе. При этом арабика обычно содержит меньше кофеина, чем робуста, поэтому оказывает менее выраженное стимулирующее действие. На наших прилавках этот сорт кофе встречается чаще", - объяснила она.

Эспрессо содержит высокую концентрацию кофеина в небольшом объеме, что увеличивает нагрузку на сердце, особенно при употреблении в больших количествах.

Лунго - более длинный вариант эспрессо, где воды больше, чем в стандартном эспрессо, но кофеин может остаться на высоком уровне. Таким образом, эффект может быть менее выраженным, чем у чистого эспрессо, но зависит от порции.

Американо - эспрессо с добавлением воды, что снижает концентрацию кофеина, однако объем этого напитка, как правило, больше. В итоге чашка американо может содержать сопоставимое со стандартным эспрессо количество кофеина и оказывать умеренное влияние на сердце.

Флет уайт и капучино - это кофе с молоком, куда, помимо эспрессо, добавляется молоко. Оно немного смягчает влияние кофеина и замедляет его всасывание, что позволяет снизить резкое влияние на сердце.

"Таким образом, людям с сердечными проблемами лучше ограничивать потребление кофеина в целом или отдавать предпочтение видам кофе с молоком, а также следить за количеством выпитого кофе, оно должно быть не больше двух кружек в день", - резюмировала она.