Эти продукты снижают иммунитет

Фастфуд и сладости - самые опасные для иммунитета продукты. Об этом заявила главврач клинической больницы № 1 "Медси" Татьяна Шаповаленко в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Врач подчеркнула, что нередко эти продукты встречаются в рационе детей. По словам Шаповаленко, фастфуд и сладости подавляют функцию иммунной системы, из-за чего дети заболевают ОРВИ и простудой.

Для поддержки иммунитета главврач посоветовала добавить в рацион продукты, богатые витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами, поскольку все эти вещества являются структурными элементами иммунной системы.