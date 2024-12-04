Диетолог рассказал, кому не стоит есть овсянку

Овсянка содержит много полезных свойств для организма человека, однако людям, у которых есть различные реакции на глютен, от нее стоит отказаться. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, передает Day.Az.

"Овсянка содержит углеводы с клетчаткой и медленно усваиваемые крахмалистые углеводы. Это позволяет подкормить организм, дать ему энергию в виде глюкозы, которая постепенно усваивается и идет на нужды клеток. Также продукт дает определенный обволакивающий эффект. Овсянка полезна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она легко переносится, это щадящая пища, комфортная для ЖКТ", - рассказал собеседник издания.

Поляков отметил, что овсянку не стоит употреблять людям, которые имеют непереносимость глютена.

"При этом овсянка содержит глютен, из-за чего людям, у которых есть реакция на глютен или глютен-ассоциированные белки, может данный продукт не подходить в связи с усилением воспалительных процессов", - предупредил эксперт.

Также врач посоветовал принимать овсянку в пищу в качестве небольшого перекуса, а не полноценного блюда.

"Для бодрого дня нужен полноценный завтрак. Если это будет овсянка, два яйца, что-нибудь содержащее полезные жиры, то это может быть неплохой первый прием пищи. Эту кашу просто так есть на завтрак точно не надо. Она может быть небольшим перекусом перед обедом или служить в качестве раннего ужина, но не более того", - добавил диетолог.