Почему не получается отказаться от сладкого?

Неправильное соблюдение диеты, стресс и привычка хвалить себя чем-то вкусным - три самые распространенные причины, по которым люди не могут отказаться от чрезмерного употребления сладкого. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова, передает Day.Az.

"Часто пациенты говорят, что не могут остановиться и съедают целую плитку шоколада за один раз. Объясняют это тем, что любят сладкое, не могут контролировать его потребление. Но физиология говорит нам о другом: максимально мы чувствуем вкус и получаем удовольствие от первого куска. Дальше с каждым куском привлекательность еды для организма снижается! Так не бывает, что каждая последующая печенька такая же вкусная для организма, как предыдущая. Этому есть и научное название - сенсорное насыщение. Поэтому употребление за раз сразу большого количества сладкого - это точно не про любовь к продукту", - рассказала врач.

Чтобы решить проблему с перееданием сладкого, нужно установить его причину.

"Первая причина заключается в том, что вы себя ограничиваете в еде, испытываете постоянное чувство голода, едите полезную, но не вкусную еду. Вторая в том, что с помощью сладкого вы пытаетесь отдохнуть или расслабиться. Ведь чай со сладким - это повод сделать перерыв на работе или прервать домашние дела и отдохнуть. А чем больше вы съедите, тем длиннее получится отдых", - рассказала Атаманова.

Третья причина, по ее словам, попытка заесть стресс или похвалить себя. Здесь корни проблемы часто уходят в детство, когда за хорошее поведение или оценки детей хвалят конфетами.

"Прежде, чем съесть что-то сладкое, ответьте себе на вопрос: достаточно ли вы сыты? Если да, то выделите себе небольшую порцию, остальное уберите. Ешьте максимально медленно, вдумчиво, почувствуйте запах, насладитесь вкусом. Если шоколадка для вас - альтернатива отдыха, постарайтесь найти замену. Если вы так заедаете стресс, то нужно придумать, как можно проживать эмоции без еды. В этом поможет, например, спорт", - заключила врач.