Почему нужно хранить хлеб в морозилке?

Хранение хлеба в морозилке делает его полезнее. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

По ее словам, хлеб лучше держать в морозильной камере, потому что таким образом он дольше хранится, а также меняется гликемический индекс этого продукта.

- Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы, - сказала Соломатина.

Кроме того, при таком способе хранения хлеб становится полезнее, он медленнее переваривается и питает микробиоту кишечника.

Специалист отметила, что также можно хранить хлеб в закрытых емкостях из натуральных материалов. А вот в пакете или деревянной хлебнице - нельзя.

- Хлеб не рекомендуется хранить в пакете или в деревянной хлебнице, потому что таким образом в изделии быстрее развиваются патогенная микрофлора, бактерии и грибок из-за повышенной влажности, - объяснила собеседница "ВМ".