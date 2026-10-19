Развеян миф о том, что в чае «матча» меньше кофеина, чем в кофе

Матчу часто выбирают те, кто хочет отказаться от кофе.

Как передает Day.Az, однако, как рассказала "Газете.Ru" гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая, напиток готовят из измельченных молодых листьев зеленого чая, поэтому вместе с ним человек получает более высокую концентрацию кофеина, L-теанина и катехинов.

"За счет L-теанина действие кофеина может ощущаться мягче: без резкого прилива энергии и такого же резкого спада. Но обещание бодрости на весь день все же преувеличено. В зависимости от сорта и размера порции чашка матчи может содержать не меньше кофеина, чем кофе", - заметила врач.

Для желудка напиток тоже не всегда оказывается безобидным. Кофеин и танины способны раздражать слизистую и провоцировать изжогу, тошноту или дискомфорт.

"Особенно осторожными стоит быть людям с рефлюксом, гастритом и язвенной болезнью. Кроме того, танины могут ухудшать всасывание железа, что важно учитывать при склонности к анемии. Пить матчу лучше после еды и ограничиваться одной-двумя чашками в день. А главное - не пытаться заменить ею полноценный сон и регулярное питание", - заключила доктор.