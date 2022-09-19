Маск написал о доступности Starlink на всех континентах Земли

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что спутниковая интернет-сеть Starlink теперь функционирует на всех континентах Земли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В воскресенье, 18 сентября, SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для Starlink. Запуск ракеты-носителя состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:18 по местному времени (04:18 по Баку 19 сентября). Через 16 минут после запуска компания подтвердила развертывание всех 54 спутников.

"Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику", - сообщил Маск.

Согласно заявлению компании, Starlink может обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела в космос более 3 тыс. спутников. В настоящее время Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.