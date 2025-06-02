Развеян миф о причинах развития диабета второго типа

Не весь сахар одинаково вреден - к такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие крупный метаанализ в журнале Advances in Nutrition.

Как передает Day.Az, согласно их данным, напитки с сахаром - такие как газировка и фруктовые соки - значительно повышают риск развития диабета 2 типа, в отличие от сахара, содержащегося в твердых продуктах.

В исследовании проанализированы данные более 500 тысяч человек. Каждый дополнительный стакан сладкой газировки в день увеличивал риск диабета на 25 процентов, сок - на 5 процентов. При этом сахар в составе цельных продуктов не только не увеличивал риски, но в некоторых случаях даже ассоциировался с их снижением.

Ученые объясняют это скоростью усвоения: жидкие сахара быстро попадают в кровь, вызывая резкие скачки глюкозы. В твердой пище этот процесс замедляется благодаря клетчатке, белкам или жирам. Поэтому даже натуральные соки - не лучший выбор, особенно в больших количествах.

Авторы подчеркивают: важно не демонизировать сахар в целом, а учитывать его источник. Без основы из питательных цельных продуктов даже небольшие количества "быстрого" сахара могут навредить обмену веществ.