Назван витамин, который защищает сосуды и почки от повреждения

Витамин D3 может уменьшать повреждение сосудов и почек, связанное с обструктивным апноэ сна, особенно при дефиците этого витамина. К такому выводу пришли ученые из Университета имени Короля Сауда в ходе эксперимента на крысах. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обструктивное апноэ сна сопровождается периодическими остановками дыхания и снижением уровня кислорода в крови - это состояние приводит к преждевременному износу сосудов. Исследователи смоделировали это состояние у 56 крыс. У части животных одновременно вызвали дефицит витамина D3, а затем некоторым из них в течение 14 дней давали вещество в разных дозировках.

Сочетание выраженного дефицита кислорода и нехватки витамина D оказалось наиболее неблагоприятным для организма. У животных усиливались воспаление и повреждение внутренней оболочки сосудов, а концентрация оксида азота снижалась.

Оксид азота (NO) - это важная сигнальная молекула, которая расслабляет гладкие мышцы сосудов, расширяет их и поддерживает нормальное кровообращение. Достаточный уровень оксида азота помогает предотвратить стойкое повышение артериального давления, а также препятствует склеиванию тромбоцитов.

Кроме того, ученые обнаружили повреждение почечных канальцев - структур, которые участвуют в фильтрации крови и образовании мочи. После приема витамина D3 выраженность этих изменений уменьшалась. Более высокая доза оказалась эффективнее низкой, а у животных, получавших витамин, характерных повреждений почечных канальцев не выявили.

Авторы предполагают, что витамин D3 в будущем может рассматриваться как дополнительный способ защиты сосудов и почек у людей с апноэ сна и дефицитом витамина D. Однако пока это лишь предварительные данные: исследование проводилось на животных, поэтому его результаты и использованные дозировки нельзя напрямую переносить на человека.