https://news.day.az/officialchronicle/1533954.html Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Финляндией
Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Финляндией
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике и Статистическим управлением Финляндии".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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