Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Финляндией

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по статистике и Статистическим управлением Финляндии".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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