Вердикт РПА: Пашинян не годится в премьеры

Прошедшие накануне обсуждения представителей правящей РПА с лидером протестного движения Николом Пашиняном убедили вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, что на роль премьер-министра он не подходит.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения, он не исключил, что Пашинян может стать премьером, однако отметил, что сам его в этой роли не видит.

"Я могу сказать одно: после вчерашних обсуждений я убедился, что Пашинян не может быть премьером", - подчеркнул Шармазанов.

По его словам, он не слышал от соратников по партии, чтобы кто-то призывал их голосовать "за".

Между тем, неблагоприятное впечатление в качестве политика Пашинян произвел не только на представителей Республиканской партиии.

Как признался "Аравот" публицист Тигран Паскевичян, впечатление от состоявшейся вчера встречи фракции РПА и Никола Пашиняна очень тяжелое. Это была встреча политической силы и неполитического человека, в ходе которой первая сторона диктовала неизбежную повестку, а вторая - уклонялась от нее, заметил публицист.