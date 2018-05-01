Карты раскрываются? Партия Саргсяна готова забанить Пашиняна

Как говорил Станиславский - не верю.

То же самое заявили Николу Пашиняну депутаты от РПА после принятия решения о том, как будут голосовать сегодня в парламенте. Напрямую об этом не говорится, но, судя по тональности высказываний, создается ощущение, что РПА готовится забанить лидера "Елк" в ходе голосования по выборам премьер-министра.

Вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов не видит кандидата на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна верховным главнокомандующим, пишет Новости-Армения.

"Господин Пашинян, как вчера, так и сегодня вы меня не убедили", - сказал Шармазанов. По его словам, парламент должен избрать не только главу исполнительной власти, но и переговорщика по карабахскому конфликту. Он отметил, что Пашинян не представил свое видение по урегулированию карабахского конфликта.

"Как должны вестись переговоры, какова цена компромиссов, пойдете ли на них и какова будет судьба семи освобожденных регионов. Вы говорите об увеличении военного бюджета, но не объясняете за счет чего", - сказал Шармазанов.

Он отметил, что РПА готова к диалогу.

"В Армении нет альтернативы демократическим принципам. Для меня недопустима попытка повлиять на мнение депутатов", - сказал Шармазанов.

Он также выразил мнение, что премьер-министр должен быть предсказуемым и последовательным в своих политических предпочтениях.

"Всего несколько месяцев назад вы требовали от властей выйти из ЕАЭС, а сегодня говорите об изменившейся ситуации. Когда мы говорили об этом, вы обвиняли нас во лжи. Считаю что это, как минимум, несправедливо", - сказал Шармазанов.

Также Шармазанов отметил и важность для политического деятеля принадлежности к определенной идеологии.

"Нельзя быть немного социалистом, немного революционером и немного либералом", - сказал Шармазанов.

Он отметил, что ожидал от кандидата программного выступления, но услышал популистские заявления.

"Мы также озабочены существующими проблемами и не отрицаем, что в нашей стране были и есть проблемы, связанные с коррупцией и несправедливостью", - сказал Шармазанов.

По его словам, его оценки исключительно политические, и в них нет ничего личного.

Зульфугар Ибрагимов