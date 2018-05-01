Парламент не избрал Никола Пашиняна премьером Армении

Парламент Армении на специальном заседании во вторник не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, передает Day,Az со ссылкой на Новости-Армения.

За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов, 56 - против.

Армянская оппозиция проводит в данный момент массовый митинг на Площади Республики.

Фракция Республиканской партии Армении не будет голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна на выборах премьер-министра, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

1-го мая в Национальном Собрании Армении проходят выборы премьер-министра страны.

"Политик в самой сложной ситуации должен быть бдительным и терпимым, а на нас лежит судьба нашего государства, и я хочу заверить, что решения не принимаются под ультиматумами, шантажом и угрозами", - сказал Багдасарян.

Он отметил, что по итогам встреч и обсуждений с кандидатом в премьер-министры Армении Николом Пашиняном, учитывая полученное впечатление и понимая разрушительные последствия в случае отклонения от политического курса, достигнутого многолетней и последовательной работой, видя угрозы, в случае выбора Пашиняна, РПА приняла решение.

По его словам, РПА принимает победу народного движения в Армении для начала новых изменений, согласна с критикой по социально-экономическим вопросам, общественному недовольству и необходимости реализации новых шагов.

"Мы принимаем необходимость считаться с народным движением и ответили на это отставкой нашего кандидата. Мы принимаем, что народное движение может поддержать кандидата в премьеры и после обсуждений всегда будем готовы единогласно проголосовать за кандидата, но мы голосуем против Пашиняна, чтобы остановить опасную волну, которая накроет нашу страну", - сказал Багдасарян.