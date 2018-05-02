Армяне США требуют запретить въезд в Штаты депутатам от РПА
2 мая 2018 16:05 354
Как передает Day.Az со ссылкой на Epress.am, армянская община калифорнийского Глендейла проводит сбор подписей с призывом к правительству США запретить въезд в страну 55 депутатам от Республиканской партии Армении.
Напомним, что 1 мая в национальном собрании прошло голосование по выборам премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был депутат от оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В результате голосования он не был избран премьером, так как парламентское большинство - фракция Республиканской партии - проголосовало против.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!