Армяне США требуют запретить въезд в Штаты депутатам от РПА

2 мая 2018 16:05

Как передает Day.Az со ссылкой на Epress.am, армянская община калифорнийского Глендейла проводит сбор подписей с призывом к правительству США запретить въезд в страну 55 депутатам от Республиканской партии Армении.

Напомним, что 1 мая в национальном собрании прошло голосование по выборам премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был депутат от оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В результате голосования он не был избран премьером, так как парламентское большинство  - фракция Республиканской партии - проголосовало против.

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