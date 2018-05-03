8 мая у Армении будет новый премьер - РПА сдалась

В Национальном собрании прошло заседание фракции РПА. На заседании присутствовал и председатель РПА Серж Саргсян.

По завершении заседания глава фракции Ваграм Багдасарян сообщил, что они поддержат народного кандидата, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

"8-го мая в Армении будет премьер-министр, избранный конституционным путем. РПА не будет выдвигать кандидата в премьеры. РПА поддержит кандидата в премьеры, выдвинутого 1/3 парламента, чтобы он стал премьером. Призываем открыть улицы республики, прекратить блокаду", - сказал Ваграм Багдасарян.

Народным кандидатом остается Никол Пашинян, хотя Ваграм Багдасарян и не назвал его имени.

Отметим, что в гостинице "Мариотт" завершилась встреча Никола Пашиняна с Гагиком Царукяном. После встречи Гагик Царукян заявил, что 8-го мая они также проголосуют за народного кандидата - Никола Пашиняна.