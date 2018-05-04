Партия Саргсяна переходит в оппозицию - а куда еще деваться?

За три десятилетия своего существования Республиканская партия Армении еще не была оппозицией в полном смысле слова. Теперь она получила шанс почувствовать, что это такое. Все произошло слишком неожиданно, и никаких путей для отступления кроме перехода в оппозицию у РПА нет.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) намерена уйти в оппозицию, заявил в интервью изданию The Washington Post депутат фракции РПА, глава постоянной парламентской комиссии по внешним сношениям Армен Ашотян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Если Никол Пашинян станет премьером, то РПА уйдет в оппозицию. Несмотря на большинство голосов в парламенте, РПА все равно будет считать себя оппозицией, так как не видит возможности сотрудничества с правительством, которое будет возглавлять Никол Пашинян", - заявил Ашотян.

Он также исключил возможность вовлечения РПА в новое правительство, которое будет сформировано Пашиняном.

"РПА не будет частью нового правительства. Моя личная точка зрения состоит в том, что нет возможности сотрудничества с новыми политическими силами, пришедшими к власти в Армении", - сказал Ашотян.

Вряд ли сам Никол Пашинян захочет пригласить в свое правительство кого-то из РПА. Депутаты от этой партии уйдут не просто в оппозицию, после внеочередных выборов они уйдут в небытие. Если к осени, на которую запланированы выборы, будет сохраняться созданная Пашиняном атмосфера, никому из республиканцев не удастся даже выдвинуть свою кандидатуру, а если и удастся, эти избирательные участки превратятся в очаги кипения революционных масс. Очень немногим членам РПА удастся получить мандат, в этом не может быть сомнений. Может быть позднее, когда время пройдет, а дела Армении останутся на прежнем уровне, РПА и воспрянет. Но не этой осенью. Слишком рано для того, чтобы граждане поняли, что проблемы Армении не в том, кто сидит во главе власти. Во всяком случае, что этот фактор не основополагающий.

Пока же не привыкшим к такому положению "аристократичным" членам партии Сержа Саргсяна придется считаться с мнением толпы. И тихо радоваться тому, что за все, что натворили, отделались лишь потерей мандата.

Зульфугар Ибрагимов