Партия Саргсяна уходит в глухую оборону

После заседаний Исполнительного органа РПА пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов заявил, что 8 мая они посодействуют тому, чтобы Никол Пашинян был избран премьер-министром страны, передает Day.Az со ссылкой на "Аравот".

Как сообщает радио Азатутюн, по словам Шармазанова, они уже призвали конкретных депутатов-республиканцев проголосовать за Пашиняна. О каких именно депутатах идет речь, Шармазанов пояснить отказался.

Шармазанов подтвердил, что не изменил свою позицию и во вторник, как и 1 мая, проголосует против кандидатуры Пашиняна. "Я проголосую против, но это не означает, что тот, кто проголосует за, хороший, а кто проголосует против, плохой или наоборот. Это наше единое партийное решение", - подчеркнул он.

Вчера же в ходе парламентских брифингов заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что фракция Республиканской партии после выборов премьер-министра станет оппозицией, По его словам, в отличие от их предшественников-оппозиционеров, они в качестве оппозиции готовы видеть и ценить позитивное, а в случае негативного - критиковать и приглашать правящую силу за стол переговоров.

На вопрос, какой оппозицией будет фракция РПА - радикальной или конструктивной, Ваграм Багдасарян ответил: "Если будет такая же программа, как программа РПА, естественно, мы будем конструктивной оппозицией. Когда будет представлена программа, мы ее обсудим и очень быстро вас проинформируем".