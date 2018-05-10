Партия Саргсяна пообещала не мешать Пашиняну дальше разваливать страну

Министры-члены Республиканской партии не войдут в правительство премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил газете "Жоховурд" (Народ) вице-спикер Национального Собрания, член фракции РПА Эдуард Шармазанов, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Мы не участвуем в формировании правительства и не берем на себя ответственность за его деятельность. Если будут члены партии, которые захотят войти в состав этого правительства, РПА выскажет свою позицию", - сказал Шармазанов.

С другой стороны, он утверждает, что обладающая большинство голосов в парламенте РПА не будет саботировать деятельность правительства.

"Мы не будем предпринимать популистских, саботирующих действий по отношению к новому правительству", - отметил Шармазанов.

Напомним, что ранее о своем не вхождении в новое правительство в ожидании внеочередных парламентских выборов заявил Гагик Царукян. Сообщалось, что олигарх пока не намерен создавать коалиций с парламентским меньшинством, рассчитывая набрать на новых выборах гораздо больше мандатов.

Однако, как сообщила сегодня "Жоховурд", Царукян, похоже, передумал. В СМИ уже есть сведения о том, что блок "Царукян" рассчитывает получить как минимум один портфель вице-премьера и 4 министерских портфеля", - пишет газета.