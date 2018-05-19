Пашинян свои провалы собирается свалить на карабахскую проблему

Армения, с приходом к власти Никола Пашиняна провожает в отставку ненавистных по причине неуемного воровства и махровой некомпетентности министров старого правительства. Правда новые кадры вызывают не меньше вопросов, но речь в данном случае не о них.

Одна из одиозных личностей - экс-министр иностранных дел Эдвард Налбандян, "по праву", заслуживает особого внимания. Личные "заслуги" Налбандяна известны далеко не во всем мире, хотя долгие годы его руководства МИД-ом раз за разом сопровождались постыдными скандалами в связи с неблаговидными поступками армянских дипломатов в разных странах мира - от содержания шашлычных и до крышевания мафиозных групп за рубежом и распространения наркотиков. По достоинству их могли бы оценить лишь граждане его страны, многострадальной уже потому, что ее внешнюю политику определял такой, прости Господи, "профессиональный" дипломат.

Тем не менее, Эдварду Налбандяну, как говорится, ничто человеческое не чуждо, и в отставку ему захотелось уйти с гордо поднятой головой. Но, фокус не удался, факир, что называется, застрял, не важно где, но определенно, уйти красиво у экс-дипломата №1 Республики Армения не получилось.

Как сообщают армянские СМИ, бывший министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, около 10 лет возглавлявший МИД выступил в понедельник с пространным прощальным заявлением, в котором перечислил все приоритеты и достижения ведомства за этот период. Впрочем, так называемые достижения могли лишь присниться бывшему главе МИД-а, да и то, после чрезмерно потребления горячительных напитков, так как его десятилетняя деятельность на этом высоком посту сопровождалась чередой одних лишь позорных провалов - Ереван не только не преуспел в продвижении бредовой идеи признания самопровозглашенной "НКР" или надуманного "геноцида", не смог наладить отношения с соседями -"врагами", но даже сохранить на прежнем уровне жизненно важное партнерство со своим основным союзником в регионе Россией.

Примечательно, что на протяжении более чем десятидневных массовых протестов в Ереване, Москва демонстрировала поразительную сдержанность, или даже едва скрытое безразличие. То ли уверена была, что никуда Армения не денется, то ли этот вопрос потерял для нее свою былую актуальность.

Тем не менее, в своем пространном обращении (на 6 листах) горе-министр много говорил о Карабахской проблеме, но нового так ничего и не сказал. Витиевато и с характерным пафосом Налбандян лишь вновь повторил уже поднадоевшую "песню" официального Еревана. Парадоксально, но в изложении Налбандяна хроническое фиаско армянской дипломатии в попытках навязать миру свое бредовое видение проблемы, является, оказывается, ничем иным, как "славными достижениями" его страны.

"Если Азербайджан все эти годы утверждал, что урегулирование вопроса по Нагорному Карабаху возможно только на основе принципа территориальной целостности, сегодня мы добились того, что международное сообщество заявляет следующее. А именно, что в основе урегулирования противостояния между Карабахом и Азербайджаном должны лежать три принципа - неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов, а также территориальная целостность", - утверждает Налбандян. Собственно, Налбандян, хоть и не врет напрямую, но беспардонно лукавит, пытаясь представить ситуацию, как крен переговорного процесса не в пользу официального Баку. Азербайджан же, как известно, ставит во главу угла приоритет территориальной ценности над правом на самоопределение, когда последнее подается в армянской интерпретации. Официальные лица и дипломаты нашей страны не раз заявляли, что Азербайджан может позволить Карабаху самоопределиться, но только в границах азербайджанского государства. В этом случае бывшей НКАО будут не только возвращены все ее прежние привилегии, но и предоставлен самый высокий статус автономии.

С аналогичной позиции Баку отвечает на претензии армянской стороны по поводу признания самопровозглашенной "НКР" в качестве участника переговоров. Азербайджанская сторона может согласиться на участие в переговорах армянской общины, но не "НКР", однако и тут есть условие - обязательное присоединение к процессу азербайджанской общины.

К сожалению, Ереван не слышит справедливых аргументов Баку, вернее, лицемерно и цинично их игнорирует и замалчивает. Карабахский конфликт в замороженном виде - наиболее предпочтительное положение вещей, позволяющее отвлекать общество от порожденных режимом бесчисленных проблем, деградации и дестабилизации страны и в то же время избегать рисков военных действий. Угроза перехода конфликта в фазу реальной войны приводит агрессора в шок и трепет. Апрельские события 2016 года, в ходе которых азербайджанские военные значительно продвинулись вглубь оккупированной территории, в бою захватив стратегически важные позиции и высоты, напугали армян не на шутку. В Ереване и Ханкенди с нешуточной тревогой ожидали повторного наступления, в то время как многотысячные толпы протестующих парализовали жизнь столицы. Однако, Баку, в соответствии с принятыми международными обязательствами по мирному урегулированию, не стал использовать форсмажорные обстоятельства вероломного соседа.

Итак, в Армении произошла смена власти. Термин "бархатная революция", который часто используют в отношении событий в Ереване абсолютно не отражает сути происходящего. Ведь единственным результатом усилий многих тысяч людей, день за днем выходящих на улицы, чтобы требовать смещения Сержа Саргсяна, стала отставка ненавистного правителя, но не ликвидация криминально-олигархической системы, обирающей всех и вся, под ширмой легитимного государственного управления.

Новый премьер Никол Пашинян, как водится среди политиков, обещает народу фундаментальные перемены, призванные принести в страну всеобщее процветание. Однако, пока что демонстрирует способность легко менять приоритеты и пристрастия, в соответствии с переменой обстановки. Так, вопреки своим прежним прозападным взглядам, этот "народный трибун", попав во власть, спешит декларировать верность традиционно пророссийскому курсу своей страны, не отказываясь при этом от сотрудничества с Западом. По логике вещей, дальновидный политик посчитал бы своим долгом прежде всего нормализовать отношения с соседями, что в ближайшей перспективе обеспечило бы его стране нешуточные дивиденды в виде открытия границ с Турцией и Азербайджаном, а в дальнейшем и участие в прибыльных региональных проектах. Однако, Пашинян вынужден использовать замшелый жупел "враждебных соседей", позволяющий прежним лидерам Армении "списывать" все свои промахи и провалы на карабахскую войну.

Останется ли Армения страной-агрессором и покорной иждивенкой "старшего брата", или предпочтет мирный и справедливый путь развития? Это станет известно в ближайшем будущем. Новый премьер, без опыта и команды пока что должен следовать правилам порочной Системы. Она же в короткие сроки способна Пашиняна погубить, если тот поступками не убедит народ, что действительно хочет и способен выполнить обещанное.

Р.Рахибоглу