ОБСЕ о возможности визита сопредседателей в Азербайджан в ближайшее время

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не планируют посетить Азербайджан в ближайшее время.

Об этом сказали Trend в четверг в организации, отвечая на вопрос о возможности визита сопредседателей в Азербайджан после посещения Армении, передает Day.Az.

"У сопредседателей Минской группы нет планов посетить Баку в ближайшее время", - сказали в ОБСЕ.

Отметим, что во время визита в Ереван 12-14 июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретились с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, премьер-министром Николом Пашиняном, министром обороны Давидом Тонояном и президентом Армении Арменом Саркисяном.

Сопредседатели и официальные лица Армении обсудили ход переговоров и следующие шаги по продвижению процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обсудили встречу глав МИД в ближайшем будущем.

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