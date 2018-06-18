В Ереване сторонники кровавого генерала подрались с полицией - ВИДЕО

Задержание одиозного генерала, человека из близкого окружения Сержа Саргсяна, председателя Союза добровольцев "Еркрапа", депутата Национального Собрания РА Манвела Григоряна стало главной новостью минувших выходных. Настоящей сенсацией.

Напомним, что Григорян был задержан в субботу сотрудниками Службы национальной безопасности. В Эчмиадзине, в рамках двух уголовных дел одновременно провели обыски в доме, на даче и в других принадлежащих генералу помещениях, в результате которых обнаружено большое количество незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Генерал Манвел не та фигура, чтобы можно было его просто так взять и обезвредить. Это целая система, построенная за годы карабахского конфликта и обогатившаяся на войне. Григорян был подельником президента Саргсяна, участвовал во всех его махинациях и прочих неблаговидных деяниях. Поэтому генералу Манвелу все сходило с рук.

Однако это не означает, что новым властям удастся так запросто с ним справиться и объяснить происходящее обществу. Хотя бы потому, что вчера было освобождено еще одно сомнительное лицо, участник темных страниц новейшей истории Армении, так называемый ветеран Карабаха Самвел Бабаян. Тот, который готовился подбить самолет Сержа Саргсяна и закупил контрабандой через Грузию российскую "Иглу". У Бабаяна нашлось достаточно упорных сторонников, которые проводили регулярные акции и добились-таки его освобождения под поручительство 15 депутатов парламента.

Правда, есть одно "но". Бабаян собирался устранить Саргсяна, и в конечном итоге - можно не сомневаться - ему за это будут засчитаны дополнительные очки. Генерал же Манвел, наоборот, до кончиков ногтей человек РПА.

Выступив с пояснениями по поводу задержания Григоряна премьер-министр Никол Пашинян заявил, что задержание генерала связано не только с хранением оружия, но и присвоением помощи, выделенной армии, в период апрельских войны. В прямом эфире на Facebook Пашинян заявил, что Григорян, судя по некоторым данным, отбирал собранное детьми для солдат продовольствие и кормил своих животных - медведей, тигров и т.д., передают армянские СМИ. Более того, в одной из найденных у него посылок с продовольствием было обнаружено письмо карабахской школьницы.

Последние обвинения очень серьезны, и не столько с точки зрения законодательства, сколько с точки зрения морали и восприятия обществом. Защищать генерала, который скармливал тиграм то, что армянские семьи в дни обострения на фронте отрывали от своих детей, это, конечно, очень рисковано.

Как бы там ни было, в воскресение в Ереване прошла достаточно крупная акция протеста в поддержку Манвела Григоряна. Ситуация сложилась серьезная, в связи с чем для ограничения акции было направлено большое число полицейских. Как пишут армянские СМИ, в ходе акции произошло столкновение между полиций и соратниками Манвела Григоряна. Протестующие уселись на улице и перекрыли улицу Налбандяна, скандируя "Свобода!", после чего организовали шествие по улицам армянской столицы.

а тем временем депутат от РПА Армен Ашотян в соцсетях обвинил премьер-министра в публичном давлении по делу депутата Манвела Григоряна. Все, считает он, должно делаться в рамках закона и Конституции.

"Закон, в частности по части процедур задержания депутата парламента, не соблюдается. Не говоря о том, что премьер-министр опережает правоохранительные органы и параллельно заседанию суда фактически публично оказывает давление в этом вопросе", - сказал Ашотян.

Избирательная справедливость, частичная законность и доминирование собственного восприятия над государственными интересами ни к чему хорошему не приведет, уверен представитель новой оппозиции Армен Ашотян.

Зульфугар Ибрагимов

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