Армян призвали рассказать о своих преступлениях

Вице-премьер Армении Тигран Авинян призвал всех бывших и действующих должностных лиц сотрудничать с властью для выявления коррупционных схем и злоупотреблений. Так он в своем Facebook прокомментировал обнародованное Службой нацбезопасности шокирующее видео, снятое в доме депутата Национального Собрания от фракции Республиканской партии Манвела Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Григорян подозревается в присвоении помощи, собранной гражданами Армении и диаспорой для военнослужащих в дни апрельской войны 2016 года. В особняке депутата были обнаружены тонны продовольствия, письма детей, адресованные солдатам, боеприпасы, автомобили и прочее "добро", предназначенное для армии. Он сейчас задержан.

По словам Авиняна, вне зависимости от того чувства, которое охватывает при просмотре видео, альтернативы законности не будет. А бывших и нынешних должностных лиц Авинян призывает сотрудничать с властью.

"Расскажите о своих преступлениях и преступления своих близких и друзей, пока у вас есть такая возможность", - пишет Авинян.

Напомним, спустя считанные часы после обнародования СНБ видео, сын депутата Карен Григорян объявил об уходе с поста мэра Эчмиадзина.