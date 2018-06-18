Армян призвали рассказать о своих преступлениях
Вице-премьер Армении Тигран Авинян призвал всех бывших и действующих должностных лиц сотрудничать с властью для выявления коррупционных схем и злоупотреблений. Так он в своем Facebook прокомментировал обнародованное Службой нацбезопасности шокирующее видео, снятое в доме депутата Национального Собрания от фракции Республиканской партии Манвела Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Григорян подозревается в присвоении помощи, собранной гражданами Армении и диаспорой для военнослужащих в дни апрельской войны 2016 года. В особняке депутата были обнаружены тонны продовольствия, письма детей, адресованные солдатам, боеприпасы, автомобили и прочее "добро", предназначенное для армии. Он сейчас задержан.
По словам Авиняна, вне зависимости от того чувства, которое охватывает при просмотре видео, альтернативы законности не будет. А бывших и нынешних должностных лиц Авинян призывает сотрудничать с властью.
"Расскажите о своих преступлениях и преступления своих близких и друзей, пока у вас есть такая возможность", - пишет Авинян.
Напомним, спустя считанные часы после обнародования СНБ видео, сын депутата Карен Григорян объявил об уходе с поста мэра Эчмиадзина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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