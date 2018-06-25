Скандальный генерал Манвел Григорян скармливал животным замученных им людей - ПОДРОБНОСТИ

После ареста армянского генерала Манвела Григоряна люди начали рассказывать о совершенных им в разные годы преступлениях. В СНБ Армении поступают запросы с просьбой начать поиски их родственников, пропавших в 90-х.

Как передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru, Манвел Григорян жестоко расправлялся со всеми своими противниками и неугодными людьми. Он пытал их, держал на цепи и морил голодом. В Армении также рассказывают о том, что генерал-садист держал собственный зоопарк, и часто скармливал замученных им людей диким животным.

На своей странице в соцсети Фейсбук блоггер Микаэль Манукян распространил ужасающие архивные фотографии. На фотографиях изображен один из бывших членов Союза добровольцев "Еркрапа", который осмелился кинуть Манвела Григоряна на крупную сумму денег.

Мужчину долго избивали, а потом морили голодом, держа на цепи в подвале. Эти фотографии ввергли в ужас армянскую общественность.

Майя Мноян, брата которой Григорян в 90-х похитил, а семье после угроз пришлось сбежать в США, рассказывает ужасы, с которыми столкнулась их семья.

"Нарушая почти 20-летнее молчание, сегодня я расскажу историю, из-за которой моей семье пришлось просто сбежать из Армении. В 1997 году моего 20-21-летнего брата Эдгара Мнояна, сразу после демобилизации поступившего на работу в министерство финансов, похитили.

Отмечу, что спустя какое-то время после призыва его перевели в расположенный в селе Аршалуйс Армавирской области особняк генерала Манвела Григоряна для продолжения службы в его охране.

Для того времени наша семья была достаточно обеспеченной. Мой отец Степан Мноян, как всякий родитель, часто навещал сына. Частые визиты заботливого отца, привозившего все необходимое, и автомобили не ускользали от взгляда Григоряна, и только по завершении братом службы мы поняли, каким страданиям и лишениям должна подвергнуться наша семья, ставшая мишенью Манвела.

О похищении брата сообщил некто Смбатян, который неожиданно звонит и требует 10 000 долларов на том основании, что мой брат совершил кражу из особняка Манвела и его отпустят только после выплаты отмеченной суммы.

На наши призывы и требования передать его правоохранительным органам и наказать в рамках закона, если он совершил кражу, звонивший говорит: закон - это мы, и нам решать, как его наказывать. Потом призывает подчиняться их требованиям, не заявляя о случившемся, в противном случае, нам станут периодически присылать одну из частей тела Эдгара. Цитирую: ухо, палец, нос...

Нас застали врасплох. Мы вынужденно заплатили 10 000 долларов, однако кошмар на этом не кончился. Это было только начало.

Частые звонки с различными требованиями и визиты в наш дом не прекращались. Степень их разнузданности, произвола и безнаказанности перешла все границы. Они даже намекали отцу, мол, а у тебя неплохие молодые, красивые дочки...

Мы платили, сколько они требовали - кругленькие суммы, имущество, машины - в надежде, что они позволят хотя бы услышать голос Эдгара, так как даже после выполнения нами всех требований они не предоставляли нам никакой информации о том, что он жив. Одно из очередных требований - килограмм золота, который был собран с помощью сочувствовавших нам людей: отдавали даже обручальные кольца, лишь бы мы могли получить информацию о том, что брат жив. За три месяца им удалось полностью нас разорить, до такой степени, что едой нас снабжали родственники, соседи, друзья. Единственное, что осталось, - квартира по адресу ул. Ер. Кочара 21, кв.66, ставшая последним выкупом. Отца с матерью они отвели к их знакомому нотариусу и, угрожая оружием, оформили дарственную на квартиру на имя одного из приближенных Манвела.

Каждого сочувствующего родственника, который, пытаясь выведать что-либо об Эдгаре, приезжал к приближенным Манвела в село Аршалуйс, похищали и удерживали в заложниках.

Одним из них стал супруг моей тети, который отправился в Аршалуйс в надежде узнать что-либо о брате и был взят в плен приближенными Манвела. Его почти на месяц впрягли в работу в нечеловеческих условиях и отпустили только после получения требуемых 8000 долларов, которые заплатил сын тети.

Рассказать так всю историю невозможно. Все наши родные и близкие могут вспомнить множество ужасных эпизодов, а в заключение я только добавлю, что на протяжении трех месяцев Эдгара держали в колодце со скованными за спиной руками, без еды. Брат остался в живых благодаря служившим у Манвела солдатам, которым иногда незаметно удавалось бросить в колодец чеснок, чтобы Эдгар мог продержаться. Уже после освобождения брат еще долгое время по привычке спал со скрещенными за спиной руками.

После освобождения Эдгара последнее требование Григоряна заключалось в том, чтобы наша семья немедленно покинула Армению. Сначала мы сбежали в Грузию. Впоследствии тайно вернулись в Армению и навсегда уехали в Соединенные Штаты".