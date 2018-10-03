МГ ОБСЕ: Сопредседатели приветствуют все усилия для урегулирования карабахского конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют все усилия сторон нагорно-карабахского конфликта для снижения напряженности и мирного урегулирования конфликта.

Об этом сказали Trend в среду в ОБСЕ, отвечая на вопрос о возможном влиянии недавнего разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, передает Day.Az.

"Сопредседатели поддерживают любые договоренности сторон, способствующие достижению этой цели, и готовы оказать любую, и всю необходимую посредническую помощь, чтобы помочь сторонам прийти к долгосрочному всеобъемлющему урегулированию", - сказали в ОБСЕ.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook