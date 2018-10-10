Армянский бандит не доехал до Карабаха

На днях новоиспеченная партия "Сасна црер", являющаяся единственной в мире партией профессиональных террористов, объявила о планах устроить в ноябре автошествие в оккупированный Арменией азербайджанский Карабах. Особо подчеркивалось, что в провокационной акции примет участие террорист, "ветеран" и военный преступник по кличке "одинокий волк" Араик Хандоян. Видимо, наличие в списке этого имени как-то повышало "авторитет" планируемого беззкония.

Однако сегодня член "Сасна црер" Варужан Аветисян сообщил на своей странице в Facebook о том, что Хандонян приказал долго жить.

Подробности смерти "волка" не сообщаются.

Султан Керим