Азербайджан считает, что последнее заявление МГ ОБСЕ адресовано именно Армении.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, часть мнений в последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ также отражает позицию Азербайджана. "В заявлении еще раз отчетливо говорится, что выдвижение каких-либо условий по переговорному процессу или таких моментов и попыток как изменение формата переговоров неприемлемы, и переговоры должны быть продолжены в существующем формате", - сказал Гаджиев.

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