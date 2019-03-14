Хикмет Гаджиев о пощечине Армении от МГ ОБСЕ
14 марта 2019 13:20 407
Азербайджан считает, что последнее заявление МГ ОБСЕ адресовано именно Армении.
Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, часть мнений в последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ также отражает позицию Азербайджана. "В заявлении еще раз отчетливо говорится, что выдвижение каких-либо условий по переговорному процессу или таких моментов и попыток как изменение формата переговоров неприемлемы, и переговоры должны быть продолжены в существующем формате", - сказал Гаджиев.
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