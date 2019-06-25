Скандал с избиением в Иерусалиме 60 армянскими семинаристами троих молодых евреев лишний раз доказывает, что наличие армянской общины, а тем более армянской религиозной общины, в любой точке мира становится фактором риска.

В первую очередь, риска дестабилизации и роста национальных и религиозных противоречий.

После обнародования инцидента израильскими СМИ, армянская сторона взялась доказывать, что все было не так. По армянской версии, во всем виноваты евреи, которые, дескать, провоцировали мирных и безобидных семинаристов. Последние, мол, мирно прогуливались по своему, Армянскому кварталу, беседуя о высоких материях с деканом семинарии, когда плохие парни вторглись на "армянскую территорию" и принялись их оскорблять. Более того, как утверждает издание "Еркрамас", подобное происходит не впервые.

У армянской стороны, оказывается, собрано целое досье на ортодоксов, где в подробностях описано, как и когда те обижали законопослушных и безобидных армян.

Кстати, о том, насколько армяне безобидны, можно судить по регулярным скандалам, дракам и провокациях, учиняемым армянскими священниками в святом месте в дни Страстной недели и праздника Пасхи. Это уже стало "доброй" традицией - устраивать мордобой с греческими коллегами в святая святых христианского мира. Например, несколько лет назад армяне устроили драку, борясь за право первыми войти в двери храма. А был и такой случай - армянские священники учинили побоище с греческими коллегами за то, что грек остался в храме во время армянского богослужения.

И, конечно, вообще ни в какие ворота не лезет поведение армянских священнослужителей, взявшихся в прошлом году "разоблачать" Благодатный огонь. Мол, огонь-то не настоящий... "У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи, и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", - сделал "сенсационное" разоблачение представитель армянской церкви, вызвав скандал.

Но вернемся к последнему происшествию. Как утверждает армянская сторона, бедных армян в Иерусалиме постоянно унижают и обижают. А еще израильские власти "выживают" их с горы Сион. Непонятно с какого перепуга, но священная для еврейского народа гора почему-то находится в "фактическом владении армянской общины".

То есть, прибрав к рукам еврейскую святыню, создав Армянский квартал, где не желают видеть евреев, устраивая потасовки и скандалы в Храме Гроба Господня, местные армяне еще и требуют к себе особого отношения? Что ж, нормально, вполне в духе "наидревнейшего" и "многострадального".

Выводы, к которым приходит тот же "Еркрамас", тоже не отличаются свежестью и оригинальностью. "А если говорить серьезно, то налицо явная провокация. Причем, если судить по количеству живописаний инцидента в азербайджанской прессе (да-да!), заказчиками данной провокации вполне могут оказаться не только израильтяне", - пишет издание.

Ну вот, и нас упомянули всуе...

Зульфугар Ибрагимов