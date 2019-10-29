Посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Минь недавно провела в посольстве встречу с журналистами ряда ведущих СМИ нашей страны.

Китай и Азербайджан - древние цивилизации на Шелковом пути, отметила на встрече госпожа Го. Инициатива "Один пояс - один путь", выдвинутая Председателем Си Цзиньпином, хорошо совместима со стратегией "Возрождение древнего Шелкового пути", предложенной Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан, по словам посла, был одной из первых стран, откликнувшихся на китайскую инициативу и принявших активное участие в реализации проекта "Один пояс - один путь". А в 2015 году между нашими странами был подписан документ о сотрудничестве в этой сфере.

Отметим, что в апреле текущего года в Пекине прошел Второй Международный форум сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь", в котором приняли участие 37 глав государств и правительств, руководители международных и региональных организаций. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из немногих глав государств, получивших приглашение на участие в форуме, что можно назвать свидетельством важности роли, которую отводит китайская сторона нашей стране в своем беспрецедентном мегапроекте.

Азербайджан был и остается важным пунктом на древнем Шелковом пути, на основе которого сегодня Китай строит проект нового экономического транспортного пояса региона. Наша страна обладает уникальным сочетанием географического расположения, богатых человеческих и технических ресурсов и финансовых возможностей для активного продвижения китайского проекта. Не случайно Азербайджан одним из первых правильно оценил предоставляемые проектом возможности и не ограничился лишь политической поддержкой инициативе главы КНР.

"Расположен на кратчайшем сухопутном маршруте между Китаем и Европой и является ключевым компонентом Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR) или Среднего коридора, который простирается от Юго-Восточной Азии и Китая до Европы через Центральную Азию и Каспийское море. Южный Кавказ, в частности Азербайджан является важным партнером проекта "Один пояс - один путь" (BRI)", - сказал в беседе с Day.Az помощник главного экономиста Совета по развитию торговли Гонконга (специальный административный район Китая) Луи Чан.

Стратегическая роль Азербайджана и Южного Кавказа в качестве логистического центра была еще более усилена с открытием в октябре 2017 года железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), который начинается на берегу Каспия в Азербайджане, проходит через Тбилиси и восточную часть Турции, а затем сливается с железнодорожными системами Турции и Европы, отметил китайский эксперт.

По его словам, грузовым составам из северо-западного Китая теперь может потребоваться всего восемь дней, чтобы добраться до черноморского побережья Грузии, на что до ввода в эксплуатацию БТК потребовалось бы до 45 дней.

"Но чтобы полностью использовать БТК, необходимо провести дальнейшие работы по улучшению местной автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, чтобы лучше связать внутренние железнодорожные сети и промышленные объекты с этим коридором.

В этом плане на первом месте в списке основных проектов стоит, например, создание глубоководного порта и особой экономической зоны в Анаклии в Грузии. Проект оценивается в 2,5 млрд. долларов США. Это первый глубоководный морской порт и крупнейшее в истории Грузии развитие морской инфраструктуры.

В Азербайджане, как ожидается, до конца года будет сдана железнодорожная линия Лаки-Габала. 43-километровая линия соединит станцию ​​Лаки с международным аэропортом Габала.

Будучи сторонником BRI и одним из членов-учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), Азербайджан получил первые плоды в 2016 году, когда одобрил кредит в размере 600 миллионов долларов США на строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP)№, - напомнил наш собеседник.

В целом, подчеркнул Луи Чан, регион Южного Кавказа и Азербайджана в частности обладает хорошим потенциалом в качестве нового торгового партнера для Гонконга и материкового Китая со значительным количеством бизнес-возможностей. Азербайджан располагается на самом перекрестке путей из Китая в Европу, что открывает множество новых возможностей для торговли и инвестиций.

Лейла Таривердиева