Чтобы обеспечить устойчивое развитие всей страны, депутатский корпус должен активно вникать в проблемы регионов

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с руководителем наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, председателем комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

"Это, конечно, продолжение тех реформ, которые мы анонсировали после президентских выборов 2018 года и последовательно их реализуем. Все идет в рамках общей стратегии развития Азербайджана, направленной на обеспечение устойчивого развития и развитие демократических процессов. Поэтому те структурные реформы, которые были проведены, в том числе и кадровые реформы, они имеют одну цель - для того, чтобы мы не стояли на месте, потому что почивать на лаврах нельзя", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что достижения за прошедшие годы были значимыми.

"Но жизнь диктует свои условия. Меняется ситуация в мире, в нашем регионе, в экономической сфере, появляются новые вызовы. Поэтому мы должны быть к ним готовы и не должны упустить время. Поэтому обновление правительства, обновление Администрации Президента, обновление центральных органов власти, местных органов власти и кадровые реформы не могли не коснуться и парламента. Тем более, что по существу, передвинув на несколько месяцев выборы, мы сэкономили время. Потому что в летний период и так парламент на каникулах, потом только выйдет и опять уже выборы.

Мы старались провести максимально открыто выборы и поэтому пригласили наблюдателей, в том числе и тех, от кого мы объективной оценки, честно говоря, не ждем. Основываясь на опыте проведения выборных кампаний в Азербайджане, всегда мы видели предвзятое отношение. Но, тем не менее, мы считаем, что нам нечего скрывать. Мы пригласили большое количество наблюдателей, всем благодарны, кто приехал. Поэтому у них, что бы там в конечном итоге ни было написано, и как бы их не заставляли говорить какие-то вещи, все равно у каждого из них будет мнение и о стране, и о людях, и о выборном процессе. Поэтому для нас очень ценно, что делегация Госдумы в таком составе участвует в этом процессе. Конечно, есть делегация СНГ и других международных организаций. Поэтому думаю, что главное, чтобы народ Азербайджана был доволен результатами, потому что для нас главное было то, чтобы люди могли выбрать тех, за кого они будут голосовать и кому они доверяют. Вот этот уровень доверия очень высокий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в целом, показатель доверия к выборам в том, что было более 1300 кандидатов.

"А это беспрецедентное количество. Если бы они не верили в эти выборы, они бы не подали свои кандидатуры и не потратили бы столько времени. И вот мне докладывали и вчера, и сегодня, что процесс прошел в целом спокойно и никаких непредвиденных ситуаций нет. Поэтому кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Каждый должен смириться с реалиями. Реалии таковы, что условия были созданы, максимальная открытость обеспечена. Граждане Азербайджана голосовали, несмотря на тяжелые погодные условия, неожиданные тоже. Думаю, что явка тоже неплохая. Хотя это не главное. Главное то, что те, кого народ выберет, чувствовали ответственность и знали, что если еще раз хотят избраться, то должны работать в округах. Вот прошлому парламенту этого не хватало. И поэтому многие из бывших членов парламента и не стали участвовать, потому что не было работы в округах. А перед новым парламентом это будет одной из главных задач. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивое развитие всей страны, депутатский корпус должен активно вникать в проблемы регионов, их вскрывать и доносить до правительства, до общественности и тем самым помогать их решать. Еще раз спасибо. Рад вас видеть", - сказал Президент Ильхам Алиев.