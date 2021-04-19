Москва заинтересована расширять сотрудничество с Баку в сфере вакцинации

Пандемия СOVID-19 остается главной темой дня мировых СМИ. Об усилении глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом говорилось неоднократно на различных международных площадках.

О важности взаимной поддержки говорил Президент Ильхам Алиев на Саммите "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом. "Глобальная пандемия COVID-19 негативно влияет на все государства мира. Ни одна страна не застрахована от этого. Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы можем победить COVID-19", - сказал Президент Ильхам Алиев, давая необходимый для всего мира месседж главам государств и правительств, председателю Генассамблеи ООН, а также руководителям международных организаций.

Действительно, без протягивания друг другу руки помощи, без взаимодействия всех стран, говорить об эффективности противодействия глобальной проблемы №1 на сегодняшний день не будет иметь смысла.

"Победить пандемию COVID-19 или хотя бы ослабить ее давление на общество, можно только совместными усилиями. Если в мировом масштабе одна страна будет бороться против коронавируса, а другая нет, ни к чему хорошему это не приведет. Когда же между странами идет сотрудничество в этом плане, оно будет идти всем на пользу".

Об этом Day.Az сказал бывший депутат Государственной Думы РФ, член фракции политической партии "Единая Россия", двукратный призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по водному поло Ирек Зиннуров. Сегодня политик является руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Напомним, что в Азербайджан будет импортировано 300 000 доз российской вакцины "Спутник V". Об этом стало известно 11 марта, при чём вакцины должны быть поставлены в течение 180 дней.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с Day.Az заявил, что сотрудничество России и Азербайджана в вопросе вакцинации достаточно масштабное.

"Триста тысяч доз - это только первая партия, в дальнейшем возможны дополнительные партии. Вероятно, следующая партия будет меньше, чем объем вакцины "CoronaVac", которую Азербайджан приобретает у Китая. Тем не менее, даже 300 тыс. - это не мало, подозреваю, что может быть и больше в перспективе", - заявил эксперт.

По его словам, организовать производство вакцин на территории Азербайджана было бы выгодно в первую очередь самому Азербайджану.

"В самое последнее время были переговоры относительно возможности производства российской вакцины в Армении. Учитывая неоднозначную обстановку в Армении с точки зрения отношения к России, были слухи о возможном отказе Армении от этого производства. В этом контексте мне кажется Азербайджану с политической точки зрения было бы интересно организовать производство у себя на фоне колеблющейся Армении, которая сама не знает нужна ли ей эта вакцина или нет. Если бы Азербайджан договорился о ее производстве на своей территории, это могло бы быть Азербайджану интересно не только с точки зрения общественного здравоохранения, но и с точки зрения политических имиджевых выигрышей. Пока же надо дождаться официальных заявлений с российской и азербайджанской стороны как продвинулись переговоры относительно производства вакцин", - резюмировал Станислав Митрахович.

Абдул Керимханов