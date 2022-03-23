Эффективность военной тактики Азербайджана вновь в центре внимания зарубежных СМИ

Автор: Лейла Таривердиева

В дни Второй Карабахской войны очень многие в мире внимательно наблюдали за тактикой ведения боя Азербайджанской армией. Впоследствии зарубежные военные специалисты признавали, что Азербайджан показал войну 21-го века. Не только потому, что на дворе 21-й век, а потому, что впервые были применены современные технологии ведения боевых действий, продемонстрированы новые возможности, предоставляемые военной наукой. Военная наука это не наука убивать, это наука защищать свою страну и побеждать с минимальными потерями для своих Вооруженных Сил, и Азербайджанская армия продемонстрировала все тонкости и нюансы современных эффективных способов ведения войны.

Внимательно следили за 44-дневной войной, конечно же, и в Украине. И, судя по ходу продолжающейся сейчас в этой стране событиям, сделали соответствующие выводы. Заметили это и зарубежные аналитики. В последние дни ряд СМИ в материалах, посвященных событиям в Украине, напомнили о 44-дневной войне и новаторских методах Азербайджанской армии. Washington Post в статье под названием "Русские танки терпят поражение. Место ли им на современном поле боя?", рассуждая об эффективности использования танков, напомнила, что комбинация использования турецких беспилотников ТБ2 и барражирующих боеприпасов израильского производства оказалась очень эффективной для Азербайджана в победоносной Второй Карабахской войне в 2020 году. В статье отмечается, что армяно-азербайджанская война "дала сторонникам и противникам использования бронетехники много тем для обсуждения. VICE News так же указывает в материале о боевых действиях в Украине, что "во время войны азербайджанские силы с применением дронов успешно уничтожали армянскую технику".

Действительно, тактика Азербайджана по эффективному уничтожению тяжелой техники Армении, включая танки, была новинкой в ​​мировой военной истории. Однако зарубежные авторы неточны, говоря о количестве уничтоженной современными средствами ведения боя армянской техники. На самом деле Армения потеряла в 44-дневной войне не 47, а 80 процентов тяжелой техники. Это уникальный результат, заслуживающий внимания. Турецкие ударные Bayraktar TB, прославившие военпром Турции, ставшие ужасом оккупационных войск израильские дроны-камикадзе Harop и барражирующие боеприпасы Skystriker и др. прошли своеобразную проверку боем в Карабахе. По оценкам зарубежных экспертов, в первые три недели войны Армения уже потеряла из-за дронов средства в размере трех военных бюджетов. Это был невероятный результат. Не случайно после 44-дневной войны встал вопрос эффективности бронетехники,

ВВС сразу после завершения войны выступила со статьей "Война будущего. Как конфликт в Карабахе повлияет на развитие военных беспилотников", назвав их "символом войн будущего".

Война в Карабахе между Арменией и Азербайджаном дает возможность увидеть, как может выглядеть конфликт будущего, написал в Breaking Defense генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер, в настоящее время возглавляющий Центр национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation. По его мнению, причиной победы Баку в указанном конфликте стало использование азербайджанской стороной высокотехнологичного оружия в сочетании с системами, позволяющими оперативно принять решение о нанесении удара.

Южноамериканская пресса после 44-дневной войны тоже обратилась к теме дронов. Эксперт Эммануэль Руз отмечал журналистам, что "эта технология - новшество в военном искусстве, полностью меняющее тактику на поле боя. Азербайджанцы смогли воспользоваться преимуществами, прибегнув к простой логике: без авиации невозможно победить, но вместо того, чтобы тратить миллионы на приобретение самолета и обучение пилотов, лучше закупить дистанционно управляемые БПЛА".

Тактика, примененная Азербайджаном, заставила и Великобританию задуматься. Как писала The Guardian, Британия приняла решение приступить к реализации новой программы создания беспилотных летательных аппаратов, изучив использование этой технологии Азербайджаном для победы над Арменией в нагорно-карабахском конфликте.

Die Welt и Le Figaro так же писали о том, что недорогие и эффективные беспилотные летательные аппараты открывают новую эру ведения войны. Сегодня для того, чтобы одержать победу, следует отказаться от той войны, какая велась раньше. Военные беспилотники используются уже 20 лет, но в Нагорном Карабахе они впервые повлияли на весь ход конфликта. Кавказ стал ареной современной войны, предвещающей то, как будут вестись конфликты в будущем. Во всем мире все больше и больше стран обращаются к дронам, писала Die Welt. БПЛА перестали быть просто средствами разведки и уничтожения, они служат также для координации действий артиллерии, танков и пехоты. Кроме того, они нарушают воздушную оборону и связь противника, указывали аналитики издания.

Журнал Foreign Policy писал об изучении американскими военными опыта азербайджанских ВС в ведении военных операций во время Карабахской войны. По словам бывшего главы Группы асимметричной войны в армии США полковника Скотта Шоу, после того, как Азербайджан разгромил Армению, стало очевидно, что американские вооруженные силы больше не будут обладать неоспоримым превосходством в воздухе над своими соперниками, и что даже сравнительно бедные страны могут обеспечить себе респектабельные военно-воздушные силы. В статье говорится, что американские военные тщательно изучают видеоматериалы, опубликованные Азербайджаном, отражающие успешную стратегию и современную тактику ведения войны.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью журналу Defense News заявил, что военные США значительно изменили сценарии учений, и этот процесс ускорился после 44-дневной войны. Видео уничтожения армянских танков азербайджанскими беспилотными летательными аппаратами Ходжес назвал "беспилотным порно"...

Современное вооружение, закупленное азербайджанской стороной, оправдало все затраты. Современная война это сражение технологий, что продемонстрировал всему миру Азербайджан. Жаль только, что в период 44-дневной войны и после нее западные аналитики и военные эксперты высказывались об этой мощи на вооружении Азербайджана не с теми эмоциями, с какими сегодня комментируют применение тех же Bayraktar армией Украины. Если в войне против армянских оккупантов дроны представлялись исключительно убийцами и исчадием ада, то в руках украинских ВС БПЛА превратились в "оружие надежды". Это, конечно, коробит, но с такими подходами, судя по всему, ничего поделать невозможно.

Как бы там ни было, о 44-дневной войне, о том, как воевала Азербайджанская армия и насколько верную стратегию и тактику подготовки к разгрому агрессора выбрал Баку, будут вспоминать еще долго. Тут есть, о чем вспомнить и о чем поговорить.