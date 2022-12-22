Европейский суд по правам человека отказал Армении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры по "разблокировке" Лачинской дороги.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

"В Ереване утверждали, что участники экологической акции "перекрыли" движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, "воспрепятствовав проезду тяжелобольных" в Карабахском регионе Азербайджана для лечения в Армению и "перекрыв поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости". Однако правительство Азербайджана отвергло это утверждение, заявив, что "Лачинская дорога" находится под контролем российских миротворческих сил", говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.