«Макрон! Люди бегут из Африки от вас!» - Куда послать послание Сената Франции

Автор: Лейла Таривердиева

Если бы у развлекательного шоу "Удиви меня" существовал политический аналог и в нем приняла участие Франция, она предстала бы в очень бледном свете. Удивить эта страна не способна, она абсолютно предсказуема. Как погода.

Более шестидесяти французских сенаторов обратились к президенту Макрону с призывом принять санкции в отношении официального Баку и оказать практическую (силовую, надо понимать) поддержку армянским сепаратистам. Попробуем коротко передать всю безумную аргументацию этого бесконечно длинного послания. "Демократические ценности", Баку "пользуется нашим отвлечением на другие вещи", "Новая Берлинская стена в этой расширенной Европе" и так далее. Из послания мы с удивлением узнаем, что, оказывается, являемся "государством-изгоем", да и много о чем еще. В общем, шестьдесят сенаторов потрудились на славу, достав из буфетов все засохшие печеньки, припрятанные на черный день. Вот он и настал. Организованное при содействии Франции шоу с "гуманитарным караваном" безнадежно провалилось. Азербайджан не открыл границу, и вдобавок к такому "непослушанию" еще и арестовал под носом МККК организатора резни мирного населения. В отличие от Парижа Баку умеет удивлять.

А вот еще интересный момент: "Франция умеет наказать кого хочет и когда хочет, даже в случае могущественной России". Интересно было бы узнать, какие личные, собственные и неповторимые санкции против Москвы ввел Париж? Наоборот, после каждого нового пакета санкций от ЕС в том же Сенате начинали ныть, что это, мол, пагубно сказывается на французской экономике. Франция просто следовала общей тенденции, куда бы она делась. Эта страна до последнего набирала российский сжиженный газ, став крупнейшим импортером российского СПГ в эпоху санкций, пока не заполнила хранилища. После чего Париж встал в позу карателя и теперь пытается демонстрировать, что, "Бонасье и Франция это сила".

Сенаторы, расписывая, что их страна, дескать, знает, как разместить свои силы там-то и там-то, фактически пригрозили Азербайджану прямым военным вмешательством. И это единственное новшество. И вот теперь можно уверенно сказать - докатились до дна. Похоже, французские сенаторы перепутали Азербайджан со своими так называемыми заморскими территориями и сырьевыми придатками. С этими территориями и придатками у Франции масса проблем, которые она не способна решить, а они лишь нарастают как снежный ком. Пока Париж безнадежно бьется за армянские интересы, его собственные трещат по швам.

Забавно наблюдать, как в бессилии решить проблемы, которые ей жизненно необходимы самой, Франция лезет во внутренние дела Азербайджана. Хотя здесь ей ничего не перепадет. Не может быть, чтобы в Елисейском дворце сидели одни... ну, некомпетентные политики, которые не понимают, что связываться с Баку Парижу не нужно. Он уже не раз оказывался в неловком положении, выставляя Баку ультиматумы, на которые тот не обращал внимания. Бесконечные заявления, петиции, сборы подписей, демонстративные визиты, проталкивание наблюдательной миссии - ничто из этого не принесло французам никаких дивидендов, зато дела армян только осложнились. Нынешняя петиция с шестьюдесятью подписями ничего не изменит в позиции Азербайджана, но обязательно скажется на ужесточении его политики. Мы уже научены историей. Забота держав об армянах принесла народам региона множество трагедий и унесла сотни тысяч невинных жизней. Больше этого повториться не должно.

И вообще, Франция сама сейчас не в лучшем положении и ей самое время позаботиться о себе любимой, оставив в покое другие государства. Ей бы подумать о своих интересах, которые утекают как песок сквозь пальцы в той же Африке.

На днях в Нигере произошел военный переворот и эта страна прекратила экспорт золота и урана во Францию. Нигер - седьмой производитель урана в мире. На него приходится от 15 до 17 процентов урана, который используется для производства электроэнергии во Франции. Не удивительно, что переворот в далекой Африке вызвал стресс в Париже. Макрон и правительство пытаются представить, что заботятся лишь о безопасности своих граждан в Нигере, но никто в это не верит. А новые власти Нигера заявляют о готовящейся военной экспансии Франции. Хотя французский МИД попытался как-то сгладить этот вопрос, всем понятно, что в случае, если поставки урана и золота не возобновятся, взыграет "горячая" французская кровь. Франции просто жизненно необходимо будет начать решать проблему. В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в Западной Африке, там полуторатысячный французский контингент. Макрон уже помахал кулаками, заявив, что "настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атак на них" и "не потерпит" угрозы французам в Нигере". Ну-ну.

Переворот, тем более военный, где бы он не происходил, это всегда негативный процесс. Очень показательно, что серия государственных переворотов в последние годы захватила именно Западную Африку, в которой доминировало всегда влияние Франции. Мали, Буркина-Фасо, теперь Нигер. И повсюду мятежники выкрикивают антифранцузские лозунги. Буркина-Фасо объявила о расторжении военного пакта с Францией, Мали прекратила использования французского языка в качестве официального. Париж заявляет о "руке Москвы", но дело не в этом, а в том, что метрополия держала и хочет продолжать держать эти страны в положении сырьевых колоний, а их жителей - в положении рабов.

Это не только наше мнение. Для объективности приведем словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая отчитала Макрона за оскорбления в адрес итальянцев. Приведем цитату из зарубежных СМИ полностью. Она того заслуживает.

"Эммануэль Макрон... Эммануэль Макрон назвал нас отвратительными, циничными и безответственными. Наши СМИ стали спрашивать: "Вы слышали, что сказал Макрон? Говорит, мы безответственные, как стыдно!" Безответственные, Макрон, это те, кто разбомбил Ливию, потому что их раздражали привилегированные отношения Италии с Каддафи в сфере энергетики. Безответственные - это те, кто подверг нас хаосу нелегальной миграции, в котором мы сейчас находимся. Циники, Макрон, это французы, которые при помощи полиции высылают мигрантов на лодках в нашу Вентимилью.

Но прежде всего - будем называть вещи своими именами - отвратительные - это те, кто, как и Франция, продолжает эксплуатировать Африку, печатая деньги для 14 африканских государств на условиях сеньоража, и вынуждает африканских детей вкалывать на своих рудниках, как, например, в Нигере, где Франция извлекает 30 процентов урановой руды для работы своих АЭС, пока 90 процентов нигерцев живет без электричества.

Не надо нам читать нотации, Макрон! Люди бегут из Африки от вас! И решать эту проблему нужно не завозом африканцев в Европу, а освобождением Африки от таких вот европейцев. Не надо нам нравоучений! Это понятно?!"

Сеньора Мелони без лишних церемоний и вуалей высказала мсье Макрону все как есть.

И теперь возникает интересный вопрос: страна, использующая на урановых рудниках в Нигере детский труд, смеет предъявлять претензии Азербайджану, оскорблять его и обвинять черт знает в чем? Французы, благодаря которым огромное количество людей на африканском континенте живут в условиях средневековья в то время, как добываемый ценой их здоровья и жизней уран греет офисы и квартиры в Париже и Марселе, смеют требовать каких-то санкций в отношении Баку?

Как бы грубо это не прозвучало, но напрашивается только одно: да пошли вы...